Портовики учатся работать на новой технике

Как рассказал начальник Учебно-курсового комбината ММТП Николай Зайцев, предстоит обучить порядка восьмидесяти докеров-механизаторов. А это значит, что все бригады будут обеспечены возможностью работать на погрузчиках этого типа.

Новое обучение стартовало в Мурманском морском торговом порту НТК. Первые восемь портовиков учатся работать на новых китайских погрузчиках «Yonggong-BORUS» – теория уже позади, началась практика.

Как рассказал начальник Учебно-курсового комбината ММТП Николай Зайцев, предстоит обучить порядка восьмидесяти докеров-механизаторов. А это значит, что все бригады будут обеспечены возможностью работать на погрузчиках этого типа.

Техника сложная, дорогая и во многом уникальная. Поэтому большое внимание уделяется тому, чтобы обучение прошло качественно.

Фото и видео: https://vk.com/video-149919532_456239308