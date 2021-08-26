Портовики учились тушить пожар на турбазе «Теремок»

Совместная тренировка с подразделением пожарно-спасательной части №24 ГПС Мурманской области прошла у сотрудников Мурманского морского торгового порта. Подготовку учения осуществляли Дирекция охраны труда, пожарной и промышленной безопасности АО «ММТП».

Предстояло совместно выработать алгоритм действий при возникновении пожара в гостевом домике на турбазе «Теремок».

Портовики учились самостоятельно, быстро и безошибочно ориентироваться в ситуации при возникновении угрозы пожара и чрезвычайных ситуаций, принимать правильные меры по предупреждению или ликвидации пожара. Далее сотрудники АО «ММТП» отработали порядок и правила взаимодействия персонала турбазы «Теремок» с пожарно-спасательными подразделениями и медицинским персоналом.

«Подобные учения позволяют повысить уровень безопасности обслуживающего персонала по пожарной безопасности. В АО «ММТП» мы регулярно проводим такие мероприятия, чтобы быть готовыми ко всему. Сотрудники предприятия должны действовать слаженно и четко. На этот раз они справились отлично. По результатам проведенной тренировки по готовности персонала к эвакуации и проведению работ по тушению пожара учебные цели – достигнуты», - отметил директор по охране труда, пожарной и промышленной безопасности АО «ММТП» Алексей Дегтярев.