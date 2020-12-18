Портовики успешно написали Всероссийский экологический диктант

Подведены итоги Всероссийского экологического диктанта, в котором принимали участие сотрудники Мурманского морского торгового порта. Портовики показали отличные результаты: двое получили дипломы победителя I степени, еще трое участников были награждены дипломами III степени. На торжественной церемонии генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов поздравил победителей и поблагодарил участников просветительской акции.

«Результаты диктанта показывают, что наши сотрудники занимаются вопросами экологии на высоком уровне. Портовики знают и соблюдают экологическое законодательство, постоянно отслеживают его изменения. Важно, что мы постоянно внедряем новые технологии и поддерживаем общественные инициативы, подобные экологическому диктанту», - сказал Алексей Рыкованов.

Организаторы Всероссийского экологического диктанта выразили благодарность Мурманскому морскому торговому порту за участие в акции. Мероприятие проходило при поддержке комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, тринадцати федеральных министерств, крупнейших предприятий, общественных организаций, деятелей науки и культуры.

«Тот уровень внимания, который в последнее время уделяется вопросам экологии Мурманским морским торговым портом, дал возможность сотрудникам предприятия расширить кругозор по вопросам охраны окружающей среды, а затем блеснуть этими знаниями на экологическом диктанте», - отметил один из победителей технический директор АО «ММТП» Евгений Гуляев.

Отметим, что цели и задачи акции в полной мере соответствуют той работе в сфере экологии, которая проводится в Мурманском морском торговом порту в последние годы. Прежде всего, речь идет о масштабной экологической программе, которая реализуется на предприятии. Только за последние годы были успешно воплощены в жизнь несколько масштабных проектов: введены в эксплуатацию очистные сооружения ливневого стока, система орошения, завершено строительство пылеветрозащитных экранов и др. Таким образом, участие мурманских портовиков в экодиктанте – это продолжение системной работы Мурманского морского торгового порта в сфере экологии.