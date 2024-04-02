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Мурманская область. Арктика (16+)02.04.24 13:45

Портовики успешно пробежали юбилейный марафон международного Праздника Севера

Юбилейным во всех смыслах получился лыжный марафон в рамках 89-го традиционного международного Праздника Севера для сотрудников Мурманского морского торгового порта НТК. Каждый год шесть отважных портовиков преодолевают сложную дистанцию.

Это докер-механизатор укрупненной комплексной бригады №1 грузового района №1 Вадим Смовдер, докер-механизатор укрупненной комплексной бригады №1 грузового района №1 Сергей Козлов, старший диспетчер грузового района №2 Алексей Креханов, руководитель железнодорожного участка Вячеслав Крутиков, докер-механизатор укрупненной комплексной бригады №2 грузового района №2 Андрей Лисов и диспетчер грузового района №1 Вячеслав Медведев.

Для Вячеслава Крутикова этот марафон стал десятым по счёту. Первый он пробежал в 2014 году.

«Мы бежим для удовольствия, для души! Поэтому я очень доволен результатом. Могу сказать, что Праздник Севера удался – организация была на высшем уровне. Приятно, что в этом году было больше зрителей и участников марафона», - отметил Вячеслав.

Юбилейным марафон стал и для Вячеслава Медведева – пятым по счёту. Примечательно, что на следующий день, 1 апреля, портовик отметил уже свой юбилей – 55 лет.

«Отрадно, что в этом году по итогам марафона я получил медаль из рук 4-кратного олимпийского чемпиона, серебряного призёра Олимпийских Игр 1984 года в эстафете Николая Зимятова!», - поделился Вячеслав Медведев.

Он выразил благодарность Мурманскому торговому порту НТК, который всегда помогает в подготовке к марафону – круглый год в Долине Уюта арендована раздевалка, где хранятся вещи и инвентарь портовиков, а участникам марафона помогают оплатить вступительные взносы. Главное – преодоление себя, признаётся Вячеслав Медведев. В планах у диспетчера грузового района №1 создать команду портовиков, которая бы выступала на городских и областных лыжных соревнованиях.

Отличились и малыши. В этом году дети сотрудников Мурманского морского торгового порта НТК приняли участие в первом в истории Праздника Севера Детском лыжном марафоне. Ребята пробежали свою первую важную спортивную дистанцию – 650 метров. На финише их ждали олимпийские призеры и чемпионы, которые вручали медали и подарки.

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457254673%2Fwall-149919532_3771

 

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