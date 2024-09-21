Мурманская область. Арктика (16+)21.09.24 14:00
Портовики уверены в подрастающем поколении – подведены итоги 24-й Летней детской Спартакиады АО «ММТП»
На турбазе «Теремок» Мурманского морского торгового порта прошла 24-я Летняя детская Спартакиада ММТП. Несмотря на то, что лил дождь, ёе участники с честью прошли все испытания.
«Позитивный настрой наших детей передавался всем, кто был причастен к организации и проведению праздника. Лично я уверена в нашем будущем поколении. Они растут жизнерадостными, энергичными и нацеленными на победу!», - сказала представитель родительского комитета ММТП Оксана Фатыхова.
В завершение Спартакиады участников ждал вкусный стол: плов, каша с брусничным топпингом и сладости.
Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457257538%2Fwall-149919532_4246
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