Портовики уверены в подрастающем поколении – подведены итоги 24-й Летней детской Спартакиады АО «ММТП»

На турбазе «Теремок» Мурманского морского торгового порта прошла 24-я Летняя детская Спартакиада ММТП. Несмотря на то, что лил дождь, ёе участники с честью прошли все испытания.

«Позитивный настрой наших детей передавался всем, кто был причастен к организации и проведению праздника. Лично я уверена в нашем будущем поколении. Они растут жизнерадостными, энергичными и нацеленными на победу!», - сказала представитель родительского комитета ММТП Оксана Фатыхова.

В завершение Спартакиады участников ждал вкусный стол: плов, каша с брусничным топпингом и сладости.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457257538%2Fwall-149919532_4246