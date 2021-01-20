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Мурманская область. Арктика (16+)20.01.21 13:00

Портовики в числе первых осваивают современные технологии

Представители АО «Мурманский морской торговый порт» прошли обучение по программе «Цифровая трансформация в новой реальности», организованной Автономной некоммерческой организацией «Корпоративный университет Сбербанка» совместно с ведущей бизнес-школой INSEAD. Её цель – проработка траекторий цифровой трансформации компаний на базе современных технологий и формируемых под их влиянием бизнес-моделей. Как отметили участники проекта, на федеральном уровне принята долгосрочная государственная программа «Цифровая экономика», актуальная для всех отраслей экономики, в том числе, для морского транспорта, а значит, и для мурманских портовиков.

«Программа позволила систематизировать знания и понимание работы современных технологий. Особенно понравился модуль по основам цифровых моделей – были приведены отличные примеры типов инноваций», - отметил по итогам обучения главный диспетчер АО «ММТП» Виталий Власов.

«Всеобщая цифровизация – это одна из ключевых тенденций современной жизни. Идеи, которые мы обсуждали, касались самых разных сфер. Тем ценнее полученный опыт. Его применение возможно в самых широких бизнес-процессах», - сказала начальник управления материально-технического снабжения АО «ММТП» Евгения Яровенко.

Тема цифровой трансформации компании в последние годы является одной из самых актуальных в мировом деловом сообществе. Символично, что старт обучения пришелся на период серьезных изменений в мировой экономике, вызванных пандемией. Новые экономические реалии, меняющиеся ожидания и поведение людей, новые технологии, которые позволяют воплотить ранее невозможное, – это те факторы, которые заставляют компании по-новому подходить к развитию.

«Новые цифровые модели значительно меняют традиционные технологии, позволяют делать производственные и административные процессы более эффективными. А значит, у нас появляются дополнительные источники роста и развития», - отметил заместитель технического директора по механизации Сергей Попов.

По итогам обучения слушатели курса получили удостоверения о повышении квалификации. АО «Мурманский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в Арктической зоне Российской Федерации. Она обеспечивает круглогодичное сообщение с важнейшими логистическими центрами во всем мире. АО «ММТП» является социально ответственным предприятием: внедряет наилучшие доступные технологии в сфере транспортной логистики и экологии, принимает активное участие в поддержке и реализации общественно важных проектов.

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