Портовики впервые приняли участие в Чемпионате России по хоккею с мячом среди ветеранов

Команда «Мурман» впервые приняла участие в Чемпионате России по хоккею с мячом среди ветеранов. Он прошёл в Кемерово в 22-й раз и был посвящён памяти К.М. Журавлева и Г.В. Канарейкина. За мурманскую команду выступали три представителя АО «Мурманский морской торговый порт» - Яков Красовский, Алексей Горохов, Дмитрий Соснин.

В турнире участвовали десять команд. Они были разделены на две группы, игры в которых проходили по круговой системе, а после – в зависимости от занятого в группе места – команды выходили на матчи за места в итоговой таблице. После четырёх игр мурманчане заняли третье место в своей группе, и в заключительной встрече сразились с командой «Полярник» из Абакана, которую победили со счётом 7:2 и заняли почётное пятое место.

«Для нас это был первый опыт выступления на турнире такого высокого уровня. Так что, можно сказать, что для дебюта – результат неплохой. Было приятно, когда к нам подходили представители других команд и отмечали достойный уровень игры «Мурмана». Так что мы понимаем, какие у нас есть резервы для движения вперед. Будем настраиваться на следующие турниры», - сказал мастер спорта по хоккею с мячом, докер-механизатор комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах №13 грузового района №2 АО «ММТП» Яков Красовский.

Он также отметил, что турнир в Кемерово был организован на очень высоком уровне. Большое впечатление произвёл прекрасный крытый стадион для хоккея с мячом. Он удобен и для игроков, и для болельщиков, а занятий секций для детей и взрослых проходят круглый год.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457251548%2Fwall-149919532_3102