Портовики вручили подарки детям

В канун Дня работников морского и речного флота – главного профессионального праздника в АО «Мурманский морской торговый порт» - мурманские портовики передали подарки воспитанникам Мурманского центра социальной помощи семьи и детям. В честь праздника они вручили им велосипеды и самокаты, а также каждому воспитаннику - стилизованный пряник.

«Мы решили, так скажем, поделиться нашим профессиональным праздником с ребятами из подшефного Центра и, как и положено представителям транспортно-логистической отрасли, передали им транспортные средства, которыми они могу управлять уже сейчас и которые доставят им особую радость в летний период», - сказала начальник отдела по социальным вопросам АО «ММТП» Светлана Рудакова.

Напомним, на протяжении многих лет градообразующее предприятие оказывает поддержку Мурманскому центру социальной помощи семьи и детям. В частности, в период пандемии АО «ММТП» приобретало и передавало учреждению маски и средства санитарной обработки. В прошлом году на средства АО «ММТП» были заменены диваны и ковровые покрытия во всех восьми детских группах. Также был произведен ремонт и переоборудован кабинет профориентации.

«Мы ценим поддержку и внимание Мурманского морского торгового порта. Уверена, подарки портовиков, которые были сделаны в канун профессионального праздника, принесут радость нашим детям, помогут им проводить время с пользой для здоровья. В свою очередь, поздравляю работников Мурманского морского торгового порта с праздником, желаю новых успехов и достижений!», - сказала директор Государственного областного бюджетного учреждения социального обслуживания населения «Мурманский центр социальной помощи семьи и детям» Людмила Ушакова.