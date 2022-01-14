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Мурманская область. Арктика (16+)14.01.22 14:30

Портовики вручили подарки Клубу «Валентина плюс»

В канун Старого Нового года работники АО «Мурманский морской торговый порт» поздравили со всеми новогодними праздниками представителей Клуба молодых инвалидов, их законных представителей, инвалидов детства «Валентина-плюс». Каждому члену клуба портовики передали сладкие новогодние подарки.

«Дружеские отношения связывают АО «ММТП» и Клуб «Валентина плюс» уже многие годы. Помощь со стороны нашего предприятия касается различных аспектов, в том числе, и таких приятных событий, как новогодние праздники. Пусть это позитивное настроение сохраняется весь год!» - сказала начальник отдела по социальным вопросам АО «ММТП» Светлана Рудакова.

Напомним, в минувшем году на средства и при поддержке специалистов АО «ММТП» была завершена реконструкция входной группа помещения Клуба. Ранее была разработана проектная документация и приобретён подъёмник с вертикальным перемещением для маломобильных групп населения «ВПМ-01». Также АО «ММТП» регулярно помогает клубу шефской помощью.

«Мы благодарим руководство и всех сотрудников Мурманского морского торгового порта за внимание, помощь и поддержку нашего Клуба. Надеемся на дальнейшее сотрудничество в реализации социально значимых проектов!» - сказал председатель Клуба «Валентина плюс» Артём Ермоленко.

 

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457247759%2Fwall-149919532_2331

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