Портовики высадили в Мурманске 100 кустов сирени

«День сирени» уже шестой год подряд устраивают сотрудники Мурманского морского торгового порта на территории областного центра. На этот раз в канун Дня России портовики традиционно высадили сто кустов сирени и двадцать деревьев черемухи в честь 20-летия АО «СУЭК». Именно поэтому высадка прошла в районе детской игровой площадки, подаренной городу фондом «СУЭК-Регионам», расположенной в районе дома ул. Туристов, 29а.

Заблаговременно специалисты комплекса социально-бытового обеспечения АО «ММТП» подготовили место для высадки растений и завезли плодородный грунт. К слову, саженцы используются специальные – адаптированные для сурового заполярного климата.

«Проведение ежегодных озеленительных кампаний является частью масштабной экологической программы, реализуемой АО «ММТП». На территории областного центра эта работа ведется в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между администрацией г. Мурманска и АО «Мурманский морской торговый порт» и является одним из проектов по улучшению комфортной городской среды областного центра. На территории предприятия, прилегающих зонах, в городских парках и скверах было высажено 450 деревьев, 1300 саженцев декоративных кустарников, более 600 кустов сирени, а также ежегодно высаживается по 2000 однолетних и многолетних цветов», - рассказал исполняющий обязанности генерального директора АО «ММТП» Игорь Воронов.

«Сирень стойко ассоциируется у жителей Мурманской области с началом долгожданного лета. Главное, чтобы в дальнейшем мурманчане бережно относились к посадкам, тогда ароматные цветы будут радовать нас ещё долгие годы», - рассказала начальник службы по социальным вопросам и коммуникациям АО «ММТП» Галина Чадаева.

Стоит отметить, что кустики сирени, высаженные портовиками в предыдущие годы, уже украшают парковую зону в районе Семёновского озера и областного центра дополнительного образования «Лапландия», а также детскую площадку возле памятника «Ждущей» и дорогу к Вечному огню у мемориала «Защитникам Советского Заполярья». В прошлом году кустарниковое растение высаживали на территории, прилегающей к общежитию градообразующего предприятия – переулок Водопроводный д. 9 по дороге, ведущей к детской игровой площадке. К слову, портовики также принимали участие в акциях «Наш дворик», «Зелёный рекорд» и других.