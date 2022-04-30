Портовики выступают в хоре казачьей песни «Северная станица»

Народный самодеятельный коллектив ансамбль казачьей песни «Северная станица» Дома культуры Ленинского округа г. Мурманска стал призёром регионального отборочного этапа Всероссийского хорового фестиваля в Мурманской области. В составе коллектива выступают сразу три работника АО «Мурманский морской торговый порт».

Ведущий инженер отдела гидротехнических инженерных сооружений и капитального строительства дирекции по капитальному строительству и развитию Ирина Духанина была первой, кто пришла в коллектив. Она вспоминает, что все началось с того, что ее дочь пять лет назад начал заниматься в художественном коллективе «Русские потешки». Когда мама помогала ей готовиться к выступлению, то её саму случайно услышали руководители Дома культуры и пригласили заняться хоровым пением.

«В «Северной станице» мы исполняем настоящие казачьи песни. Это огромный пласт музыкальной культуры, поскольку у представителей разных общин свои традиции и каждые по-своему интересны и глубоки», - говорит Ирина Духанина.

Через некоторое время Ирина привела за собой коллегу – инженера-конструктора отдела гидротехнических инженерных сооружений и капитального строительства Оксану Фатыхову. Будучи человеком творческим и энергичным, Оксана не только стала активным участником коллектива, но и в числе первых освоила фланкировку – искусство владения шашкой.

«Это особый элемент казачьей культуры. Он развивает координацию движений, чувство пространства, уверенность в себе и служит ярким дополнением наших выступлений. А их сейчас становится все больше и больше», - говорит Оксана Фатыхова.

Как рассказали наши героини, в хоре всегда проявляется нехватка мужских голосов. Тем ценнее стала встреча с докером-механизатором укрупненной комплексной бригады №30 грузового района №1 Виктором Кушнаренко на детской спартакиаде, которую два раза в год проводит Родительский комитет АО «ММТП». Потомственный казак, Виктор так здорово выступил перед детьми, что уже вскоре пришел в «Северную станицу».

«В казачьей песне раскрывается душа, связь с предками, нашей культурой. В ней есть своя мощная энергетика, которая подпитывает нас и подвигает на будущие свершения. В них отражается любовь к Отчизне, уважение к подвигам наших героев», - сказал Виктор Кушнаренко.

Напомним, решением Президента России Владимира Путина, 2022 год объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Решение было принято в целях популяризации народного искусства и сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей. Желающие ближе познакомиться с ансамблем казачьей песни «Северная станица» и прикоснуться к музыкальной культуре казаков могут обращаться в Дом культуры Ленинского округа города Мурманска по адресу г. Мурманск, ул. Адмирала Флота Лобова, 47.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457248661%2Fwall-149919532_2500