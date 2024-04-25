Портовиков поблагодарили за помощь в организации Полярной Олимпиады

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, торжественная церемония подведения итогов и вручения благодарственных писем организационного комитета 89-го международного традиционного Праздника Севера и 64-го праздника Севера учащихся прошла в Центре управления регионом.

Министр спорта Мурманской области Светлана Наумова поблагодарила Мурманский морской торговый порт НТК за поддержку при организации и проведении мероприятий Полярной Олимпиады. Предприятие ежегодно оказывает помощь в проведении главного спортивного праздника региона.

Напомним, прежде всего, средства были выделены на проведение 50-го Мурманского лыжного марафона. Также при поддержке ММТП НТК прошли соревнования по парусному спорту, открытие которых состоялось на территории яхт-клуба АО «ММТП».

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457254773%2Fwall-149919532_3821