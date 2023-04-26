Портовиков поблагодарили за помощь в проведении Полярной Олимпиады

Заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева в торжественной обстановке вручила Благодарственные письма предприятиям и организациям, которые оказали помощь в проведении Полярной Олимпиады 2023 года, в том числе и АО «Мурманский морской торговый порт» - «За вклад в организацию и проведение спортивных и физкультурных мероприятий 88-го международного традиционного Праздника Севера и 63-го Праздника Севера учащихся», отмечено в документе.

Напомним, АО «Национальная транспортная компания» и АО «Мурманский морской торговый порт» выступают традиционными партнёрами Полярной Олимпиады. Ежегодно АО «НТК» и АО «ММТП» оказывают помощь в проведении главного спортивного праздника региона. Выделяемые средства идут на проведение Мурманского лыжного марафона, в котором, в том числе, успешно выступают работники компании. Также при поддержке предприятия проходят соревнования по парусному спорту на базе яхт-клуба АО «ММТП». В этом году здесь проходило торжественное открытие II этапа Кубка России по парусному спорту в дисциплинах сноукайтинг марафон-лыжи и сноукайтинг марафон-доска. В соревнованиях приняли спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ленинградской, Мурманской областей и др.

«Мы традиционно выступаем партнёрами Полярной Олимпиады – знакового события в жизни Мурманска и Мурманской области. Это настоящий праздник для спортсменов и всех любителей спорта. В нём ярко проявляются поддержка спорта и физической культуры, приверженность к здоровому образу жизни, сохранение и развитие традиций нашего края», - отметил исполнительный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457251602%2Fwall-149919532_3139