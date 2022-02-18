Портовиков поблагодарили за помощь в расчистке снега

В адрес коллектива АО «Мурманский морской торговый порт» пришло Благодарственное письмо за подписью министра природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Сергея Абаринова за организацию работы и активное участие в мероприятиях по расчистке снега в период обильных снегопадов.

Напомним, в конце января на территории региона прошли обильные снегопады. Согласно опубликованным данным, в тот период выпало более 150 процентов от месячной нормы осадков. Для того, чтобы помочь городским службам справиться с ситуацией, работники АО «Мурманский морской торговый порт» вышли на улицы Мурманска. В этой работе была задействована техника предприятия.

В частности, утром 21 января работники комплекса социально-бытового обеспечения АО «ММТП» приступили к работам рядом с памятником Защитникам Заполярья. В этот момент началась метель. Но непогода не смутила представителей крупнейшей стивидорной компании в Арктической зоне России: техника предприятия, а самое главное настрой работников позволили обеспечить выполнение задач даже в период самых сильных ветровых нагрузок. После того, как погода успокоилась, портовики продолжили выполнение работ в плановом режиме.

«Желаю успехов в реализации поставленных целей и задач, жизненного оптимизма и благополучия», - отметил в Благодарственном письме С. Абаринов.

Фото: http://portmurmansk.ru/ru/press/news/?section=full&id=3923