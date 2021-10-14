Портовые мастерские ММТП - «Лучший коллектив в области безопасности труда»

Участок механической обработки Портовых мастерских АО «ММТП» удостоен диплома «Лучший коллектив в области безопасности труда» по итогам конкурса среди предприятий и подразделений АО «Национальная транспортная компания». В числе ключевых достижений наших коллег – успешное внедрение в подразделении одного из методов бережливого производства «5С».

Как рассказал мастер участка Михаил Петухов, первым этапом этой работы стал переход на современную и энергоэффективную технику. В частности, на участке начали использовать удобные в работе удлиненные гаечные ключи, современные резцы, фрезы и станочную оснастку. Вторым шагом этой большой работы стало зонирование рабочей территории - были отдельно выделены безопасная зона движения по цеху и зоны для работы на станках.

«Ещё одним важным фактором является качественное освещение. Мы ушли от люминесцентных ламп бокового освещения и установили светодиодные, что позволило улучшить освещенность и снизить энергопотребление. Впоследствии занялись потолочным светом. Сейчас идёт процесс его модернизации», - сказал Михаил Петухов.

Через некоторое время была проведена замена устаревших стеллажей, шкафов, тумб и прочей мебели для хранения металла, заготовок, готовой продукции, инструмента и оснастки на новые. В выдвижных ящиках были установлены ограничители, а все тумбы и шкафы оснащены удобными в работе микролифтами. На всю продукцию были получены паспорта и сертификаты. Теперь рабочие места стандартизированы, за каждым работником закреплён свой шкаф и тумба, в которой работник самостоятельно раскладывает инструмент согласно системе «5С».

Как отметил директор по охране труда, пожарной и промышленной безопасности Алексей Дегтярев, высокая оценка, которую получили представители Портовых мастерских за работу в области безопасности труда, стала результатом системных мер, предпринимаемых в АО «ММТП» и активного участия в ней самих сотрудников.

«Наша задача состоит в том, чтобы каждый работник понимал, что безопасность труда – это фундамент успешной работы и для него лично, и для всего коллектива. Требования, которые сформулированы на уровне законодательства и регламентов, безусловны для исполнения. Они нацелены на комплексное решение вопросов безопасности труда, и в эту работу включены все работники предприятия», - отметил Алексей Дегтярев.

Отметим, что по итогам конкурса, все представители участка механической обработки Портовых мастерских АО «ММТП» получили не только моральное поощрение, но и материальное. Премия стала дополнением к почётному диплому.