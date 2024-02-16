Портовые мощности на Севморпути по итогам 2023 года выросли до 40,5 млн тонн

Мощность российских портов в границах Северного морского пути по итогам 2023 года увеличилась до 40,5 млн тонн, что превышает плановый показатель, заложенный в федеральном проекте «Развитие СМП» (проектом предусмотрено 36 млн тонн). Об этом ИАА «ПортНьюс» рассказал заместитель директора дирекции Севморпути госкорпорации «Росатом», администратор федерального проекта «Развитие СМП» Максим Кулинко.

Он пояснил, что в прошедшем году «департамент реализации проектов СМП совместно с ФГУП «Гидрографическое предприятие» провели колоссальную работу по строительству и введению в эксплуатацию объектов федеральной собственности, освоено 43 млрд рублей бюджетных денег».

«Важнейшими проектами, позволившими на 100% выполнить показатели федпроекта «Развитие СМП», стали работы на терминале «Утренний» (ПАО «НОВАТЭК») и обеспечение проводки основания гравитационного типа (ОГТ) водоизмещением свыше 600 тысяч тонн по Морскому каналу Обской губы. «В короткие сроки, за три года, были построены и введены в эксплуатацию объекты федеральной собственности терминала «Утренний» на 100 млрд рублей», — сказал Максим Кулинко.

Собеседник ИАА «ПортНьюс» особо отметил, что в условиях санкционного давления и дефицита дноуглубительного флота в России «был найден иностранный технологический партнёр». В результате на Севморпути было мобилизовано три мощных судна-землесоса: два судна мощностью по 11 тысяч куб. метров и одно — 1 тысячу куб. метров. За 45 суток было изъято 4,5 млн куб. метров грунта из Морского канала Обской губы, что позволило в установленные сроки обеспечить проводку ОГТ.

«Мы не допустили нарушения сроков реализации важнейшего инвестпроекта компании «НОВАТЭК». Кроме того, этот проект вносит огромный вклад в работу по достижению цели завоевания Россией 20% мирового рынка сжиженного природного газа», — подчеркнул Максим Кулинко.

Напомним, летом 2023 года ОГТ-1, первая технологическая линия по производству СПГ мощностью 6,6 млн тонн, была отбуксирована морем из Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) в Мурманской области на полуостров Гыдан и установлена на подготовленное морское основание в прибрежной зоне. Морская операция по буксировке платформы была завершена за 22 дня. Платформа имеет вес 640 тыс. тонн и является самым тяжелым перемещаемым объектом в истории мировой СПГ-отрасли. Ее длина составляет 330 метров, ширина — 152 метра, высота — 90 метров.

Всего для проекта «Арктик СПГ 2» ПАО «НОВАТЭК» предусмотрено строительство трёх таких линий общей мощностью 19,8 млн тонн в год и стабильного газового конденсата до 1,6 млн тонн в год. Запуск второй и третьей линий планируется в 2024 и 2026 годах соответственно.

Строительство терминала «Утренний» (участок №2 морского порта Сабетта), включая объекты федеральной собственности, а также реконструкция Морского канала включены в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ) на период до 2024 года. Подходной канал к терминалу длиной 5,6 км и шириной 510 метров обеспечит судоходство в условиях припайного и дрейфующего льда. Стоимость СПГ-терминала составляет 95,7 млрд рублей, проект на 70% финансируется за счет госбюджета РФ.

Также добавим, что согласно паспорту федерального проекта «Развитие Северного морского пути» суммарную мощность морских портов вдоль арктической трассы к 2025 году планируется увеличить с 32 до 83 млн тонн в год, объём перевозок — до 80 млн тонн в год.



Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457253446%2Falbum-149919532_00%2Frev