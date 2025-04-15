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Мурманская область. Арктика (16+)15.04.25 08:45

«Портрет известный и неизвестный»: в Культурно-выставочном центре Русского музея открылась выставка

В отделе Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» открылась выставка «Портрет известный и неизвестный». Живопись и графика из собрания музея.

Выставка посвящена самому интересному и при этом самому сложному жанру в искусстве – портрету.

Как сообщает vk.com/murmanskmuseum, на торжественном открытия выступили заслуженный художник РФ Виталий Николаевич Бубенцов, работы которого представлены на выставке и как художника, и как портретируемого. Виталий Николаевич отметил, насколько сложен этот жанр изобразительного искусства.

С приветственным словом выступил заслуженный художник РФ Анатолий Александрович Сергиенко. В экспозицию вошло девять его работ, выполненных в разной технике и стилистике: шаржи на коллег и друзей, портреты с дружеских встреч и творческих поездок, и даже с арт-баттла, в котором портрет необходимо было выполнить за один час.

На выставке представлен и такой тип портрета как автопортрет, в котором художник изображает самого себя, размышляя о своей судьбе, подчеркивая характерные черты внешности и психологичность композиции. С рассказом об «Автопортрете с сыном» известного мурманского художника Владимира Алексеевича Кумашова выступила его супруга Надежда Егоровна Кумашова.

Директор музея, заслуженный работник культуры РФ Ольга Александровна Евтюкова подчеркнула уникальность тематики выставки и разнообразие работ по стилям и направлениям.

На выставке посетители могут поучаствовать в игре, и узнать изображенных в портретах героев – все они мастера в определенной области культуры – театр, искусство, преподавание, живопись, музыка или написание литературных произведений. Десять произведений вместо этикеток содержат краткие биографические сведения с подсказками в виде фотографии или произведения автора. Если не получится угадать, то в завершение экспозиции посетители найдут подробные этикетки с указанием автора и изображенного героя.

Выставка будет работать до 25 мая. (6+)

 

 

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457270058%2Fwall-11742142_24255

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