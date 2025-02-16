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Мурманская область. Арктика (16+)16.02.25 16:00

Портрет среднего должника по штрафам ГИБДД близок к должнику по кредитам - ФССП России

Федеральная служба судебных приставов составила портрет среднестатистического должника по кредитам. Об этом 14 февраля заявил директор ФССП — главный судебный пристав Дмитрий Аристов.

По словам Аристова, это мужчина в возрасте от 30 до 45 лет, состоящий в браке и имеющий на иждивении одного ребёнка. В основном этот человек живёт в столицах региона в крупных городских агломерациях. Средний размер кредиторской задолженности составляет около 121,3 тысячи рублей, у него отсутствует официальный источник дохода, есть зарегистрированное транспортное средство стоимостью от 300 тысяч рублей, реже — в собственности находится единственное жильё.

Как пишет ТАСС, эта категория граждан пользуется мобильной связью и сервисами госуслуг, зачастую у них нет загранпаспорта.

Исполнительные производства о взыскании задолженности по кредитам составляют наибольшую долю в общем количестве находящихся на принудительном исполнении приставов, сказал Аристов. На 1 января 2025 года взыскание долгов по кредитам составляло 27,8 процента от общего количества исполнительных производств, которые находятся на исполнении приставов (15 миллионов производств), на втором месте — взыскание штрафов ГИБДД (18,1 процента, 10 миллионов производств), на третьем — взыскание налоговых платежей и задолженности за ЖКХ (12,6 процента, семи миллионов производств).

При этом, как отметили в ФССП, портрет среднего должника по штрафам ГИБДД близок к должнику по кредитам.

Фото: https://fssp.gov.ru/reuters/news/c11839e8-e351-466e-89f4-ae839be3b3d5

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