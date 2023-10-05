Портрет учителя Мурманской области - языком цифр

В Международный день учителя, 5 октября, Мурманскстат заглянул в учительскую школ Мурманской области. По данным Минпросвещения России, на начало 2022/2023 года в общеобразовательных организациях нашего региона работали 4943 учителя. Большинство из них – женщины (91%).

Половина учителей имели стаж педагогической деятельности 20 лет и более, 19% работали в школе свыше 10 лет.

Учителя с высшим образованием составляли 88% от общей численности, а с высшим педагогическим – 84%. Высшую и первую квалификационные категории имели 59% преподавателей, также в школьных классах делились знаниями 14 кандидатов наук.

Треть учителей области работали с детьми начальных классов. Среди предметников больше всего преподавателей иностранного, а также русского языка и литературы – по 12%. Математику преподавали 9% педагогов, физкультуру – 8, историю, экономику, право и обществознание – 6, труд – 4, биологию, физику, географию – по 3, химию – 2%.

Фото: https://vk.com/feed?q=%23%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82§ion=search&z=photo-188169427_457240364%2Falbum-188169427_00%2Frev