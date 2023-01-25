Портрет зимы: подопечные Мурманского КЦСОН познакомились с произведениями заполярных и российских художников

В отделе «Культурно-выставочный центр Русского музея» Мурманского областного художественного музея прошла встреча для молодых людей, посещающих отделение дневного пребывания Мурманского комплексного центра социального обслуживания населения. Мероприятие, проводимое в рамках социального проекта «Снимается кино», было посвящено зиме и началось с презентации творчества великих русских художников.

Заведующая центром Анна Ромашов продемонстрировала ребятам произведения Архипа Куинджи, Ивана Шишкина, Василия Сурикова, Михаила Врубеля и Бориса Кустодиева.

Участники мероприятия посетили выставку «Костюмированный бал в Зимнем дворце» и тактильную экспозицию «Скульптура XX-XXI века». Завершила экскурсионную программу выставка «Полярная ночь». Гости музея увлеченно рассматривали работы мурманских художников и мастеров декоративно-прикладного искусства, в которых отражены загадочность уникального природного явления, красота северного сияния и другие отличительные черты Кольского Заполярья.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, мероприятие завершил творческий мастер-класс. Из кусочков цветной упаковочной бумаги, ткани, картона, пайеток и других декоративных элементов ребята смастерили коллажи «Портрет зимы».

Фото: https://gov-murman.ru