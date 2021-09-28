Портреты заполярных молодых учёных украсили улицы Мурманской области

В Мурманске и Апатитах появились баннеры с изображениями молодых учёных Заполярья. Портреты появились в рамках просветительского проекта «Наука рядом», приуроченного к году науки и технологии в России.

Цель наружной рекламной кампании «Наука рядом» – познакомить жителей страны с местными молодыми учеными, успешно реализующими проекты в области науки и технологий, чьи разработки получили признание в России или за рубежом.

Героями просветительского проекта в Мурманской области стали трое молодых ученых, кандидатуры которых были отобраны совместно с региональными научными и образовательными организациями.

Одна из героинь рекламной кампании – кандидат биологических наук Марина Слуковская, работает в Кольском научном центре РАН. Ее деятельность по созданию технологий восстановления нарушенных промышленностью ландшафтов в Арктике была поддержана президентским грантом.

Её коллега Никита Цветов также обладатель президентского гранта для молодых ученых. Кандидат химических наук из Апатитов известен тем, что он первым использовал глубокие эвтектические растворители для извлечения биологически активных веществ из растений Арктики.

Третьим героем проекта стала Дарья Колотова из Мурманска. Кандидат химических наук работает в Мурманском государственном техническом университете. Благодаря её научной деятельности были установлены новые фундаментальные закономерности для повышения эффективности транспортировки сырой нефти при экстремально низких температурах в Арктике.

Как сообщает региональная Корпорация развития, просветительский рекламный проект «Наука рядом» реализует АНО «Национальные приоритеты», являющаяся оператором проведения Года науки и технологий в России. Организатором просветительского проекта в регионе выступает правительство Мурманской области при участии Корпорации развития Мурманской области в рамках программы «Кадры для экономики».