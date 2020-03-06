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Мурманская область. Арктика (16+)06.03.20 08:15

Порты и туризм позволят развивать экономику Арктики

Проекты по развитию портов и туризма в Арктике позволят придать импульс экономике Арктической зоны РФ и создать новые рабочие места. Об этом   5 марта  в Архангельске в ходе визита в Северный арктический федеральный университет сообщил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков, передает ТАСС.

«[Кроме проектов по добыче и переработке углеводородов это] порты. Планы строительства портов есть, это и относительно небольшие, и крупные портовые мощности, как, например, проект в Ненецком автономном округе - Индига. Сегодня инвесторами заявляется ряд довольно крупных проектов в сфере туризма, причем за этими проектами стоят понятные крупные инвесторы, которые их точно сделают», - сказал Крутиков.

Он отметил, что способствовать развитию арктических территорий должен и малый, и средний бизнес. «Потому что в Арктике он имеет важное значение, потому что малый и средний бизнес - это основа жизни многих удаленных населенных пунктов, где сфера торговли и услуг имеет жизнеобеспечивающую роль», - добавил заместитель министра.

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