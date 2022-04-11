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Мурманская область. Арктика (16+)11.04.22 16:00

Поручения даются, чтобы решить проблему, а не сформулировать позицию о ней: Андрей Чибис жёстко высказался о формальных отписках на обращения северян

В ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис жёстко раскритиковал тенденцию муниципальных властей и профильных ведомств к формальным отпискам в ответ на поручения, которые даются по итогам обращений граждан.

«По итогам поручений, которые даются в системе управления регионом после посещения муниципалитетов или встреч с жителями, я не могу не отреагировать на несколько ответов, отправленных коллегами, – сказал губернатор. – Например, в ноябре прошлого года по обращению мурманчанина о плохом качестве дорожного покрытия было чёткое прямое поручение городской администрации сделать поддерживающий ремонт проезда, максимально оперативно устранить повреждения. Ответ администрации: территория включена в программу на 2024 год. Коллеги, не просто так речь шла именно о первоочередном ремонте. Но профильный комитет администрации Мурманска буквально отписываются – сделаем в 24 году. Как люди будут реагировать на это?», – уточнил Андрей Чибис.

Губернатор попросил нового главу администрации города Мурманска Юрия Сердечкина оперативно взять задачу на контроль и исправить ошибки коллег, а также внимательно относиться к подобным обращениям в дальнейшем.

Глава региона отметил и ситуацию в Североморске, где заявительница просила обустроить на Советской улице участок дороги, чтобы комфортно подниматься с коляской.

От жительницы прозвучал конкретный запрос: сложно с коляской подниматься к Советской улице, можно ли сделать ровную дорогу или обустроить участок для этого? Андрей Чибис зачитал ответ от администрации ЗАТО г. Североморск: «Лестницы, на которых имеется такая возможность – уже сделаны, а здесь это невозможно; с вашим предложением по оборудованию определенных лестниц вы можете обратиться в комитет по развитию городского хозяйства».

«Коллеги, вы что, правда считаете, что заявительница не обратилась к вам с предложением? Не обозначила конкретную лестницу, конкретный участок? Нет, администрация Североморска предлагает ей отдельно написать в свой же комитет, вместо того чтобы передать бумагу в соседний кабинет. Это просто неприлично, – возмутился глава региона. – Я прошу всех глав администраций, всех наших коллег понимать: когда есть обращение от гражданина, нужно найти решение и способ ему помочь».

Кроме того, губернатор акцентировал внимание на поручении, которое было дано в марте профильным ведомствам по итогам встречи с предпринимателями в Заполярном: проработать алгоритм перерасчёта за отопление для субъектов малого и среднего бизнеса, находящихся в многоквартирных домах.

«Ответ, который я получаю после проработки вопроса: разработка отдельного механизма проведения перерасчета, по мнению министерства, не требуется. Подчёркиваю: решение – требуется или не требуется – уже принято. Требуется. И поручение звучит так: проработать алгоритм. Не вопрос необходимости алгоритма, а необходимость алгоритма. Необходимо решить этот конкретный запрос от бизнеса, особенно в текущих условиях, когда им непросто. Мы договорились, что будет либо отдельный механизм перерасчёта, либо субсидирование на определенный период, либо иная формула расчёта. Ваша задача – вместе со специалистами из других ведомств определить этот порядок, – отметил губернатор. – Я надеюсь, все услышали то, что я хотел донести. Коллеги, я прошу быть внимательнее. Эти поручения даются не для того, чтобы сформулировать какую-то позицию, а чтобы решать проблемы жителей региона».

Фото:  https://gov-murman.ru

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