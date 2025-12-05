19 декабря в 12.00 в эфир выйдет программа «Итоги года с Владимиром Путиным»В Мурманске открыли первый в регионе фиджитал-центр
Поручения губернатора в Мурманске выполняются оперативно

В Мурманске ММБУ «УДХ» завершён монтаж остановочного комплекса на проспекте Героев-североморцев в районе улицы Шестой комсомольской батареи.

Напомним, выполнить работы в короткие сроки поручил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Процесс занял нескольких дней: сотрудники Управления дорожного хозяйства провели измерения, подготовили и залили основание, затем установили саму конструкцию. Сроки, обозначенные главой города Мурманска Иваном Лебедевым, были соблюдены.

Как отмечает администрация муниципалитета, это не единственное поручение, выполненное по итогам проверок группы «Губернаторский контроль». Так, в предыдущий период на улицах Александра Невского, 71б и Халтурина, 7 устранили причины подтопления дорог, в районе дома №87 по улице Александра Невского отремонтировали светофор, на улице Капитана Орликовой, 38-40 восстановили освещение.

Выполнена герметизация межпанельных швов дома №20 корп. 2 по улице Алексея Хлобыстова, проведены дератизация подвала и ремонт крыльца подъезда дома №1 по улице Юрия Гагарина, на проезде Ивана Халатина, 13 восстановлена подача холодной воды.

Расчищены и обработаны лестницы в районе улиц Капитана Буркова, 30, Капитана Орликовой и проспекта Кольского, 1а, а также дорога в районе домов №№2 корп. 6 и 6 корп. 3 по улице Свердлова.

 

 

