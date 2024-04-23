Поручения по устранению недочётов в ЗАТО Видяево, выявленные губернаторским контролем, устранены

На оперативном совещании 22 апреля глава ЗАТО Видяево Сергей Богза доложил об исполнении поручений, данных в рамках губернаторского контроля по итогам поездки, которая состоялась 11 апреля. Общее состояние муниципального образования признано удовлетворительным, однако был выявлен и ряд недочётов.

Сергей Богза напомнил, что были выявлены следующие замечания: ненадлежащее содержание дорог во дворах на ул. Заречной, 5, 12, 14, 22, 26, 48 и 50; требуется уборка и вывоз крупногабаритного мусора на ул. Заречной, 1, 42 и ул. Центральной,18; не расчищены от снега территории спортивных площадок на ул. Центральной, 1 и ул. Заречной, 60, детская площадка во дворе домов по ул. Заречной, 50, 52 и 54; также требовалась уборка мусора и ремонт оборудования в зоне отдыха на Заречной, 26.

Глава ЗАТО Видяево Сергей Богза отметил, что обильное снеготаяние в дворовых проездах было связано с обильными осадками, предшествовавшими дню приезда контроля. По его словам, техника в посёлке работает ежедневно, снег вывозится регулярно. По состоянию на 19 апреля все замечания были устранены.

«В посёлке произведена механическая расчистка дорог, с мусорных площадок вывезен крупногабаритный мусор; проведена уборка территории беседок для отдыха, расчищена от снега спортивная площадка Центральная, 1. Освобождена площадка от снега возле школы. На детской площадке Заречная, 50, 52 и 54 убраны вандальные надписи с горки и информационной доски, расчищены от снега скамейки, мусорные баки», – сообщил Сергей Богза.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, Андрей Чибис обратил внимание, что поручения, которые даются главам в рамках губернаторского контроля, необходимо выполнять более тщательно и оперативно.