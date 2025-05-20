Поручениях Президента РФ по итогам МАФ - это «дорожная карта», которая определит будущее Арктики на десятилетия вперёд

Вчера оперативное совещание стартовало с ключевого события минувшей недели для всей российской Арктики – утверждения Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным перечня поручений по итогам рабочей поездки в Мурманск на Международный арктический форум.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, губернатор Андрей Чибис отметил, что эти решения носят стратегический характер и затрагивают важнейшие направления развития Арктической зоны Российской Федерации – развитие Северного морского пути, опорных населённых пунктов Арктики, реновацию ЗАТО, вопросы увеличения финансирования медицины Арктической зоны, вопросы формирования комфортной городской среды, расселения из аварийного жилья и другие.

«Важно, что Международный арктический форум в Мурманске стал не просто дискуссионной площадкой, которая по отзывам была крайне интересной, но и реальным инструментом формирования государственной политики. Именно Мурманская область предложила многие из инициатив, получивших поддержку президента, высший приоритет на федеральном уровне. Принятые решения, без преувеличения, открывают новый этап освоения и развития Арктической зоны России. Это «дорожная карта», которая определит будущее Арктики на десятилетия вперёд», – отметил губернатор, подчеркнув, что каждая из инициатив детально прорабатывалась в рамках комиссии Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика». Напомним, возглавлять её Владимир Владимирович Путин поручил Андрею Чибису.

Глава региона перечислил ключевые поручения. Одно из важнейших – обеспечить до 2030 года ввод в эксплуатацию магистрального газопровода «Волхов – Мурманск».

«Это, во-первых, решит вопрос ухода региона от мазута при отоплении. Он экологически вредный и крайне дорогой, нам приходится ежегодно порядка 15 млрд рублей вкладывать из областного бюджета дополнительно к тому, что платят потребители. Но главное, это совсем другой уклад промышленности и экономики в Мурманской области: магистральный природный гад позволит перерабатывать сырье у нас, отправлять его на другие территории, потребителям. Переработка здесь – это другая добавленная стоимость, новые предприятия, рабочие места, другая налоговая отдача от наших минеральных ресурсов», – подчеркнул Андрей Чибис.

Поручено представить предложения по увеличению мощности терминалов Мурманского транспортного узла, связанных с железной дорогой, не менее чем в три раза. Ещё одно направление – развитие Северного морского пути, этому посвящён блок поручений.

«Так, Владимир Владимирович Путин поручил утвердить финансово-экономическую и организационную модель формирования Трансарктического транспортного коридора Санкт-Петербург – Мурманск – Архангельск – Владивосток, в том числе определить перспективный объём грузопотока, обеспечить формирование необходимого ледокольного флота на период до 2035 года и на перспективу до 2050 года, сформировать программу строительства ледокольных судов и арктического грузового флота, представить предложения по развитию и модернизации судостроительных и судоремонтных мощностей. Все это мы детально обсуждали на заседаниях комиссии Госсовета», – перечислил глава региона.

Кроме того, поручено завершить разработку комплексных планов долгосрочного социально-экономического развития опорных населённых пунктов Арктики на основе тех мастер-планов, которые были доложены президенту в рамках МАФ, утвердить их, обеспечить своевременное финансирование, включение мероприятий в разделы национальных проектов. В том числе поручено обеспечить с января 2026 года распространение на опорные населённые пункты Арктики программы «Доступное арендное жильё в Дальневосточном федеральном округе».

«Такая работа сейчас завершается правительством Российской Федерации. Приложением к перечню поручений размещён список первоочередных мероприятий, чтобы они были зафиксированы в мастер-планах, и ключевые объекты для финансирования в рамках механизма нацпроектов. Это ключевой вопрос», - сказал губернатор.

Для Мурманской агломерации, в которую входят Мурманск, ЗАТО г.Североморск, Кольский муниципальный район, в числе ключевых – реконструкция, техническое перевооружение 26 котельных и строительство 10 газовых котельных в рамках газификации Мурманской области; строительство комплекса зданий Мурманской областной детской клинической больницы и «Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина; капитальный ремонт Ледового дворца и центрального бассейна в Мурманске, строительство крытого футбольного манежа, реконструкция с элементами реставрации здания Дворца Культуры имени С.М. Кирова и реконструкция Дома культуры моряков», капитальный ремонт здания Драмтеатра Северного флота.

Для Кировско-Апатитской агломерации, в которую входят муниципальный округ город Кировск, муниципальный округ город Апатиты, Полярные Зори: создание научного кластера на территории академического городка в Апатитах; капитальный ремонт зданий и благоустройство территории Полярно-альпийского ботанического сада-института имени Н.А. Аврорина в Кировске; строительство двух газовых котельных в рамках газификации Мурманской области.

Для Мончегорской агломерации – также строительство двух газовых котельных в рамках газификации Мурманской области; создание инженерной инфраструктуры объектов центра зимних видов спорта; строительство кольцевой развязки в районе примыкания автомобильного подъезда к Мончегорску.

«Ещё одна наша инициатива, которая была поддержана Президентом России – обеспечить продление до 2030 года программы реновации ЗАТО, предусмотрев финансирование таких мероприятий в объеме не менее 10 млрд рублей ежегодно», – подчеркнул губернатор.

Также в числе поручений – утвердить график поэтапного переселения граждан, проживающих на территории Арктической зоны Российской Федерации, из жилья, признанного аварийным до 1 сентября 2024 года, на период до 2035 года и обеспечить своевременное финансирование его реализации; выработать дополнительные механизмы финансирования расходов, связанных с оказанием медицинской помощи гражданам, проживающим в районах Крайнего Севера; предусмотреть в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды выделение ежегодно из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований для муниципальных образований, расположенных в Арктической зоне Российской Федерации; представить предложения по разработке комплексного проекта развития Арктической зоны Российской Федерации, который может получить статус национального.

«Это только часть перечня, который утверждён президентом и опубликован. Это большой шаг, поддержка наших инициатив и большая ответственность по реализации. Все инициативы, поддержаны документально, в том числе мы их вырабатывали в рамках плана «На Севере – жить!». Наша задача – сделать все, что мы должны со своей стороны, чтобы активно реализовывать поручения как по глобальному развитию Арктической зоны, так и по конкретным решениям президента, которые зафиксированы», – подчеркнул губернатор, обращаясь к коллегам.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/