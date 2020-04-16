Поручили «открыть» границу для смены экипажей рыболовных судов

Зампредседателя правительства России Виктория Абрамченко поручила «открыть» границу для смены экипажей рыболовных судов.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, о необходимости ротации экипажей рыболовных судов сообщил председателю правительства России Михаилу Мишустину президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Как сообщает пресс-служба Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), заместитель председателя правительства РФ, курирующая рыбную отрасль, Виктория Абрамченко поручила Минтрансу, Росрыболовству, Росавиации, МИДу, Роспотребнадзору организовать смену экипажей рыболовных судов. 31 марта 2020 года о необходимости своевременной плановой смены экипажей сообщил председателю правительства России Михаилу Мишустину президент ВАРПЭ Герман Зверев.

«Для обеспечения бесперебойных поставок продукции из водных биоресурсов на внутренний рынок, и стабильной и безопасной работы рыбопромыслового флота крайне необходимо проводить своевременную плановую смену экипажей судов, находящихся в море от 3 до 9 месяцев. Данная проблема затрагивает более 350 рыбопромысловых судов, численность экипажей которых составляет свыше 20 тысяч человек», - говорится в обращении ВАРПЭ.

Как стало известно, 10 апреля заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко поручила Минтрансу, Росрыболовству, Росавиации, МИДу и Роспотребнадзору (поручение №ВА-П11-3320кв) оперативно рассмотреть и принять меры по организации смены экипажей российских рыболовных судов, обеспечив соблюдение противоэпидемических мероприятий по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, ведомствам необходимо подготовить доклад о результатах проделанной работы в правительство.