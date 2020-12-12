Порядка 10 тысяч школьников региона приняли участие во Всероссийской олимпиаде «Безопасные дороги»

Вчера завершилась Всероссийская онлайн-олимпиада для учащихся 1-4-х классов на знание основ безопасного поведения на дорогах «Безопасные дороги». В ней приняли участие около 10 тысяч школьников Мурманской области.

В рамках олимпиады в регионе состоялось 10 тематических онлайн-встреч с приглашенными гостями. Они рассказали ребятам, как важно знать и соблюдать правила безопасности.

Сегодня начнётся подведение итогов интеллектуального соревнования, в зависимости от результатов каждый участник в личном кабинете сможет получить награду – сертификат участника или диплом победителя.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, олимпиада проходила с 30 ноября по 11 декабря на образовательной платформе Учи.ру в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Она нацелена на освоение учениками начальных классов основ безопасного поведения на дорогах.