Порядка 1000 семей Мурманской области воспользовались «Арктической ипотекой». Об этом вчера в рамках оперативного совещания сообщил губернатор Андрей Чибис.

Региональное правительство с федеральными ведомствами продолжают работу по увеличению объемов жилищного строительства и повышению его доступности.

«Мы перезапускаем эту работу. Буквально на днях проходили по проектам – стройкам в рынок. Важны также те решения, которые были приняты Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Во время визита в Мурманск в 2023 году глава государства поддержал введение «Арктической ипотеки». Затем было принято решение о продлении программы до 2030 года включительно», – сказал глава региона.

На сегодняшний день в регионе действуют две основные программы льготного ипотечного кредитования: «Арктическая ипотека» под 2% и «Семейная ипотека» под 6%.

«Инструменты оказались крайне востребованными среди жителей Мурманской области. С декабря 2023 года почти 1000 семей воспользовались «Арктической ипотекой», было выдано средств на сумму 2,9 млрд рублей. «Семейная ипотека» за 2024 и 2025 годы позволила 350 семьям улучшить жилищные условия», – отметил Андрей Чибис.

С апреля этого года условия второй программы расширены: теперь можно приобретать жильё на вторичном рынке в городах, где ведётся строительство не более двух многоквартирных домов. При этом дома, где можно купить квартиры, не должны быть старше 20 лет. В списке доступных объектов – 68 домов в Мурманске, Апатитах, Кировске, Мончегорске, Полярных Зорях, Кандалакше, Заполярном и Ковдоре.

«На сегодняшний день помимо домов, которые мы строим для государственных нужд, в регионе активно реализуются следующие жилищные проекты в рынок. Во-первых, это жилищный комплекс «Кольские огни» в Коле, где на прошлой неделе был залит первый бетон. Во-вторых, жилищный комплекс «Северное сияние» на Молодёжном проезде и многоквартирный дом на улице Шевченко в Мурманске. Уже во втором квартале 2025 года ожидается старт новых проектов в областном центре и Мончегорске. Квартиры в этих домах будут доступны для покупки по льготным программам: «Арктической ипотеке» под 2%, и «Семейной ипотеке» под 6%», – подчеркнул глава региона.

По ряду объектов завершается оформление документов, и застройщики выходят на стройку. Губернатор Андрей Чибис поручил профильным ведомствам внимательно следить за этим процессом. Глава региона подчеркнул, что главная цель – увеличение объёмов жилищного строительства, так как это важнейший фактор для повышения качества жизни людей.

Важно отметить, что правительство Мурманской области активно работает над повышением доступности жилья для жителей региона.

Как отметила в ходе оперативного совещания заместитель губернатора Ольга Вовк, с декабря 2023 года правительство Мурманской области работало над корректировкой методики Минстроя РФ для расширения действия программы, в том числе на жилье в Мурманске. К июлю 2024 года стоимость квадратного метра в методике удалось повысить до необходимого уровня. Ожидается, что с учётом текущих продаж и развития рынка жилья, к 1 июля этого года цена выйдет на уровень рыночной.

«Также по инициативе жителей Мурманской области были внесены изменения в условия «Арктической ипотеки». Так, по поручению Президента РФ Владимира Путина после общения с северянами были сняты требования по стажу работы для врачей и учителей, а также ограничения по возрасту для участников СВО», – отметила Ольга Вовк.

В работе оперативного совещания принял участие и председатель областной Думы Сергей Дубовой, который отметил: «Успешная реализация программ льготного ипотечного кредитования является важным условием для закрепления людей на Севере. Уверен, что с каждым годом количество участников Арктической и Семейной ипотеки будет расти».

Развитие жилищного строительства – один из ключевых приоритетов плана стратегического развития Мурманской области «На Севере — жить!».