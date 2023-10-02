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Мурманская область. Арктика (16+)02.10.23 16:00

Порядка 120 тысяч пожилых северян являются получателями мер социальной поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг

В ходе оперативного совещания правительства глава региона Андрей Чибис поздравил старшее поколение жителей Мурманской области с прошедшим Днём пожилого человека. Губернатор отметил несколько мер социальной поддержки, которые действуют в Кольском Заполярье для этой категории жителей.

«Социальной поддержкой на оплату жилищно-коммунальных услуг охвачены порядка 120 тысяч пожилых граждан. Также в регионе действует компенсация оплаты проезда в медицинские организации для лиц старше 65 лет, проживающих в отдаленных населённых пунктах Ловозерского и Терского районов, и для граждан с ограниченными возможностями здоровья», – поделился Андрей Чибис.

Кроме того, как отметил глава Мурманской области, пенсионерам с учётом реальной степени нуждаемости и конкретной жизненной ситуации предоставляются региональная социальная доплата к пенсии, которую в настоящее время получают порядка 28 тысяч неработающих пенсионеров. А за долгую совместную жизнь для семейных пар, проживших в зарегистрированном браке 50 и 55 лет, 60 и 65 лет, 70 и 75 лет, предоставляется региональное пособие в размере до 20 тысяч рублей.

«Наш регион – один из немногих субъектов Российской Федерации, предоставляющих такую поддержку. В текущем году пособие получили порядка 500 семей», – уточнил Андрей Чибис.

В завершении губернатор поблагодарил пожилых северян за мудрость и ценности, которые они берегут и передают из поколения в поколение. И пожелал им здоровья и долгих лет жизни.

Подробно о реализации мероприятий социальной защиты лиц старшего поколения рассказал министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

Как отметил глава профильного ведомства, различные формы социального обслуживания пожилым северянам оказывают 22 государственные организации и 29 некоммерческих организаций, включенных в реестр поставщиков социальных услуг. На 1 сентября их получателями стали порядка 10,5 тысячи жителей региона.

«В августе Мурманская область присоединилась к «пилотному» проекту по внедрению системы долговременного ухода, направленному на всестороннюю помощь наиболее уязвимым категориям жителей региона. На эти цели из федерального и областного бюджетов выделено более 34 млн рублей», - поделился Сергей Мякишев.

Большое внимание правительством Мурманской области уделяется реализации программ, направленных на сохранение здоровья и увеличение периода активного долголетия. Так, в рамках реализации национального проекта «Демография» в медицинские организации Мурманской области для профилактических осмотров и диспансеризации было доставлено 472 человека. Ежегодно представители старшего поколения получают бесплатные санаторно-курортные путевки за счет средств областного бюджета. В планах на текущий год оздоровить 3285 пожилых граждан. На эти цели в текущем году выделено 247,6 млн рублей.

Кроме того, в рамках регионального плана «На Севере – жить» в Кольском Заполярье регулярно проводится большое число культурных и спортивных мероприятий, участниками которых становится более 50 тысяч северян пожилого возраста.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, в завершении доклада Сергей Мякишев акцентировал внимание на праздновании Дня пожилого человека в Мурманской области, в рамках которого в учреждениях региона запланировано около 50 праздничных концертов, мастер-классов, спортивных соревнований и других мероприятий.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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