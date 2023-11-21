Порядка 1500 гостей посетили туристическую выставку «MURMANSK.TRAVEL Market»

В минувшую субботу в Мурманске состоялась туристическая выставка «MURMANSK.TRAVEL Market». Участие в мероприятиях приняли региональные туроператоры, представители заповедника «Пасвик», дирекция ООПТ Мурманской области, представители Лапландского заповедника и сотрудники Полярно-альпийского ботанического сада-института (ПАБСИ).

Представители туриндустрии региона рассказывали гостям о путешествиях по Мурманской области и бонусной программе для местных жителей. Сотрудники заповедников, ПАБСИ и дирекция особо охраняемых природных территорий провели увлекательные мастер-классы и подготовили фотовыставку.

Посетители туристической выставки также приняли участие в розыгрыше призов. Для этого было необходимо ответить на вопросы представителей туриндустрии о Кольском полуострове. В розыгрыше принимали участие и взрослые, и дети. Среди призов были сертификаты на фотоохоту за северным сиянием, ночь проживания в глэмпинге, футболки и многое другое. В общей сложности было разыграно 300 призов.

Также в рамках туристической выставки прошёл первый чемпионат по настольной игре «Поймай северное сияние».

«В этот раз туристическая выставка «MURMANSK.TRAVEL Market» была направлена исключительно на местных жителей. Мы уже получили положительный отклик от гостей выставки, которые на мероприятии смогли спланировать путешествия по Мурманской области, обратившись к региональным туроператорам и воспользовавшись программой лояльности от бизнеса для жителей региона», - поделилась директор туристского информационного центра Мурманской области Анастасия Иванова.

Туристическую выставку «MURMANSK.TRAVEL Market» посетили порядка 1500 человек, сообщает комитет по туризму Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru