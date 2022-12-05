Мурманская область. Арктика (16+)05.12.22 11:45
Порядка 2 млрд рублей направят на обеспечение зарплат работников сферы образования, здравоохранения, культуры и социального обслуживания Мурманской области
Губернатор Андрей Чибис подписал закон о внесении изменений в областной бюджет.
Как сообщает региональное Министерство финансов, в соответствии с документом порядка 2 млрд рублей направят на обеспечение заработных плат отдельных категорий работников в сфере образования, здравоохранения, культуры и социального обслуживания.
Решение обосновано исполнением «майских» указов Президента Российской Федерации в части сохранения установленных в 2022 году целевых показателей.
Фото: https://gov-murman.ru
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