Порядка 20,5 млрд рублей направлено на развитие среднего профессионального и высшего образования в Мурманской области с 2019 года

В преддверии Дня студентов губернатор Андрей Чибис рассказал о развитии инфраструктуры в колледжах, техникумах региона и Мурманском арктическом университете.

«В нашем регионе в системе среднего и высшего образования обучаются почти 26 тысяч человек. С 2019 года в рамках национального проекта «Образование» и стратегического плана «На Севере – жить» в колледжи и техникумы Мурманской области было направлено около 10,5 млрд рублей», – отметил глава региона.

Андрей Чибис подчеркнул, что объём инвестиций позволил создать в учреждениях, реализующих программы среднего профессионального образования, 88 современных лабораторий, сформировать три образовательных кластера по программе «Профессионалитет» и улучшить условия проживания в общежитиях для 1000 студентов. В этом году в данную сферу будет направлено более 3,3 млрд рублей для создания ещё 40 лабораторий, четырёх кластеров и продолжены ремонтные работы в общежитиях.

«С 2019 года для развития нашего университета было направлено около 10 млрд рублей, в этом – ещё 3,5 млрд рублей. Уже обновлено 12 социальных объектов, 49 учебных аудиторий и лабораторий, созданы три научных центра и лабораторий, а также отремонтировано порядка 60% фонда общежитий МАУ», – сообщил губернатор.

В этом году в Мурманском арктическом университете планируется создать ещё 24 лаборатории, 3 социальных объекта и 1 научный центр, ремонтные работы будут вестись в ещё одном корпусе общежития на 400 мест.

«Отдельно отмечу поддержку заместителя председателя правительства РФ – Министра промышленности и торговли РФ Дениса Валентиновича Мантурова, который является председателем наблюдательного совета МАУ. Благодаря его решению, университет получит дополнительно 1,2 млрд рублей на улучшение инфраструктуры», – подчеркнул Андрей Чибис.

В завершении доклада глава региона выразил благодарность предприятиям, которые вносят большой вклад в развитие образования в Мурманской области, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://gov-murman.ru