Порядка 300 млн рублей из регионального бюджета направят на поддержку образовательной среды в Мурманской области

В конце прошлой недели в Кировске состоялось выездное заседание комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. В рамках оперативного совещания сегодня губернатор Мурманской области Андрей Чибис поблагодарил сенаторов за поддержку предложений по развитию образовательной среды, а также рассказал, какие шаги в этом направлении будут приняты в ближайшее время.

«Благодарю ещё раз коллег за поддержку наших предложений, особенно по запуску федеральной программы строительства новых образовательных учреждений среднего профессионального образования (СПО) и капремонта старых зданий, по аналогии с той программой, которая действует сегодня в регионе для ремонта школ. И отдельная поддержка, за это отдельная благодарность, по созданию объединённого кампуса для наших университетов. С учетом востребованности среди работодателей выпускников именно колледжей, программа, если это решение будет финально принято, станет важным этапом для развития современного и ачественного образования в нашей области», – сказал глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор отметил, что представители Совета Федерации высоко оценили практики, которые применяются в регионе по созданию комфортной и продуктивной среды для учеников и студентов. По словам главы региона, среди успешно реализованных проектов – создание кадетских классов, квантолабов, кванториумов и программа преобразования школьных пространств «Arctic schools», в рамках которой уже обновили 56 помещений.

«Главное – что помещения определяются не чиновниками или самостоятельно руководством школ, в этом обязательно принимают участие сами ученики и родители: что наиболее важно, и как правильно это сделать. В этом году программу не только продолжаем, но и расширяем на детские сады. В бюджете текущего года на эти цели увеличено финансирование – 200 миллионов рублей заложено для того, чтобы как можно больше пространств и в детских садах, и в школах обновить. И отдельные деньги – более 80 миллионов рублей – у нас заложены на поддержку программы развития колледжей, наших организаций СПО. Это еще один сигнал, коллеги, чтобы готовить на территориях муниципалитетов свои предложения, подавать в Министерство образования и науки Мурманской области чтобы получить соответствующую поддержку. Прошу эти оперативно заняться», – подчеркнул Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/440659/#&gid=1&pid=1