Порядка 470 млрд рублей вложат частные инвесторы в развитие Севморпути

В целом на реализацию федерального проекта «Северный морской путь» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры заложено более 711 млрд рублей. Примерно треть этих денег выделит федеральный бюджет, а две трети вложат частные инвесторы.

Для наполнения СМП грузопотоками потребуется развитие как ресурсной базы, так и портовой инфраструктуры. Два порта – Дудинка и Сабетта – сегодня работают, в том числе работает терминал «Ворота Арктики» компании «Газпром нефть» в Обской губе. Ещё десять проектов в портовой сфере планируется реализовать.

В рамках федерального проекта «Северный морской путь» на средства частных инвесторов будут реализованы проекты строительства трех крупных терминалов: «Утренний», «Чайка» и терминала в бухте Север.

Терминал «Утренний» необходим для перевалки сжиженного природного газа и газового конденсата и функционирования завода «Арктик СПГ-2» компании «Новатэк». Проект планируется реализовать на базе Утреннего месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе. В рамках проекта намечено построить три технологические линии. Ожидаемый срок запуска первой линии – 2022–2023 годы с последующим запуском остальных линий в 2024 и 2025 годах. Мощность будущего терминала – 21,6 млн тонн в год. Общий объем финансирования проекта – почти 153 млрд рублей.

Терминал «Чайка» – проект компании «Востокуголь» в морском порту Диксон. Строительство нового порта необходимо для перевалки угля, добытого на участке «Река Лемберова» на Таймыре. «Чайка» станет первым глубоководным угольным терминалом в Арктической зоне России. Общий объем инвестиций в строительство составит почти 19 млрд рублей, причем государственного финансирования не предполагается. Планируемая мощность терминала – свыше 10 млн тонн угля в год.

Терминал в бухте Север запланирован компанией «Нефтегазхолдинг» для отгрузки нефти с Пайяхской группы месторождений, расположенной на полуострове Таймыр. Проектная мощность терминала – 7,5 млн тонн в год, объем инвестиций – 9 млрд рублей.

Кроме того, «Роснефть» собирается создать в Арктике так называемый Арктический кластер, чтобы к 2030 году добывать и транспортировать по СМП до 100 млн тонн нефти. Предположительно, в кластер войдут месторождения Ванкор, Сузун, Тагул, Лодочное, а также ряд геолого-разведочных проектов Южного Таймыра.

Существует также проект перевозки зерна из Сибири в Китай по Севморпути. Эта инициатива, изначально исходившая от губернатора Омской области, сейчас всерьез обсуждается на уровне дирекции СМП. По словам замглавы Дирекции СМП госкорпорации «Росатом» Максима Кулинко, пилотный проект по транспортировке зерна будет запущен уже в 2020 году. Он даже описал весь путь, который проделает сельхозпродукция от производителя к покупателю: «На баржах по рекам зерно доставляется в порт Сабетта, оттуда развозится по азиатским и восточным странам. Наша задача – координация и организация перевалки. Другим транспортом вывозить зерно менее эффективно, а у перевозок по СМП складывается хорошая экономика. К 2024 году мы планируем перевозку 5 млн тонн зерна».