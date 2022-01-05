В первый день 2022 года в Мурманской области родились восемь детейКак нас будут лечить в новом году
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)05.01.22 14:00

Порядка 52 тысяч жителей из регионов СЗФО решили изменить жизнь и начать 2022 год с поиска новой работы

Каждый человек хотя бы раз обещал себе в новом году начать новую жизнь, например, сменить место работы. Как выяснили аналитики HeadHunter, в первые дни 2021 года (с 1 по 4 января включительно) свои резюме на hh.ru опубликовали и обновили порядка 52 тысяч жителей из регионов СЗФО.

Чаще всего в первые январские дни соискатели размещали резюме в профессиональных сферах «Административный персонал», «Начало карьеры», «Продажи», «Транспорт, логистика», «ИТ, телеком» и «Производство», а также «Строительство». Распределение «новогодних» резюме отражает самые популярные профессиональные сферы в регионах СЗФО: так, «Продажи» и «ИТ, телеком» уже несколько лет лидируют по востребованности как среди соискателей, так и среди работодателей.

Самыми активными в поиске работы с самого начала 2022 года прямо сейчас являются жители Петербурга (почти 80% резюме от общего объёма или более 40 тысяч резюме). На втором месте по желанию найти новую работу – жители Калининградской и Ленинградской областей (по 5% или более 2500 резюме в каждом регионе). Больше всего хотят отдохнуть и не думают о поиске работы жители НАО, Псковской и Новгородской областей (подробно на диаграмме).

Среди тех жителей СЗФО, которые решили сменить работу в начале 2022 года, 59% - мужчины. Примечательно, что по сравнению с началом прошлого, 2021, года соискатели-мужчины СЗФО стали искать работу на 8% больше.

Что касается возраста: в 27% случаев или каждый третий в СЗФО, желающий найти работу в начале года, находится в возрасте от 26 до 35 лет. Близко к ним стоит достаточно большая группа соискателей более старшего возраста: от 36 до 45 лет (каждое четвертое резюме в начале этого года). Каждое пятое резюме (22%) разместили соискатели зрелого возраста от 45 до 55 и старше. А вот на молодую аудиторию до 22 лет приходится лишь 8% резюме.

«Подобная возрастная градация и увеличение на рынке труда доля соискателей старшего поколения – продолжение тенденции прошлых лет: в ближайшие 5–8 лет станет рынком «зрелого соискателя». Работодатели будут вынуждены повысить возрастную планку для кандидатов и рассматривать чаще и больше резюме соискателей старшей группы, а именно 45+ и старше. По данным Росстата за 2021 год: доли возрастных групп 20–24 и 25–29 лет в структуре занятого населения РФ неуклонно сокращаются последние 4 года. Также наши исследования показывают, что в 2022 году сохранится высокий спрос на рабочий персонал, на производственные и на ИТ-специальности, а также на менеджеров по продажам. Поэтому тем, кто планирует в наступившем году сменить работу, стоит подумать об этих направлениях. Также немаловажны дополнительные навыки (прохождение различных курсов и тематических вебинаров) для повышения конкурентоспособности соискателя», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

Топ-5 вакансий начала января с самыми высокими зарплатами, доступные жителям СЗФО:

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги года в сфере судостроения: более 16 тысяч вакансий и повышение зарплаты в среднем на 5 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Mr
03.01.22 20:23
А что, "Кузю" планируют вернуть в строй?! Вы хорошо подумали?!
Комментарий к новости:Палубные лётчики-истребители Северного флота пройдут подготовку в Крыму
Фёдор Степанович
02.01.22 10:00
В 2022 году естественная убыль в России продолжится, раз наше правительство упрощает режим получения российского гражданства жителей из стран бывших в составе СССР. С чем всех и поздравляю!
Комментарий к новости:В январе-ноябре естественная убыль населения РФ увеличилась на 64%
Monica Lewinsky.
28.12.21 17:59
Здравствуйте, мурманчане и гости города-героя! И, в который раз, директор МБОУ КШМ не сказал, что таких высоких результатов - победа во Всероссийском форуме «Золотой эполет» - помогло добиться команде
Комментарий к новости:«Золотой эполет» - победа на Всероссийском форуме
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире07:00Мультфильмы (0+/6+)07:30«Приключения Алёнушки и Ерёмы». Полнометражный мультфильм (0+)09:15Концерт Михаила Задорнова «Наблюдашки и размышлизмы». (16+)
-PRO Деньги (16+)От 1 до 999 пунктов, или Какого цвета у россиян будет кредитная история-PRO Валюту (16+)Предновогодние потери рубля: курс евро вырос почти на 87 копеек, доллар укрепился на 64 копейки-PRO Энергетику (18+)9,3 млрд кВтч электроэнергии выработает Кольская АЭС по итогам 2021 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 30 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)2022 год: водители смогут проходить техосмотр по желанию, а злостных нарушителей ПДД будут сажать в тюрьму
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика