Порядка 57 тысяч северян уже приняли участие во Всероссийском голосовании по объектам благоустройства

Об этом в рамках оперативного совещания сообщил губернатор Андрей Чибис и призвал проголосовать.

«От региона в нём участвуют 7 муниципалитетов: Мурманск, Кольский округ, Североморск, Мончегорск, Апатиты, Кировск и Полярные Зори. В каждом на голосование выставлены по две территории на выбор. Та, что наберет больше голосов, будет благоустроена в первую очередь. До 12 июня проголосовать может любой желающий старше 14 лет через портал «Госуслуги». Призываю не оставаться в стороне – голос каждого действительно важен», – сказал глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, с 2021 по 2024 годы активность северян позволила преобразить 91 пространство. Всего по проекту ФКГС и стратегии развития «На Севере – жить!» в Мурманской области благоустроено уже 157 общественных территорий.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/547758/#&gid=1&pid=1