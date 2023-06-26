Порядка 6 тысяч человек посетили День молодёжи в Мурманске

Мурманская область стала одним из 15 регионов в стране, где прошли флагманские мероприятия Росмолодёжи. Об этом сегодня в рамках оперативного совещания сообщил Андрей Чибис.

«Порядка 6 тысяч северян пришли на праздничный концерт, а также посетили интерактивные площадки, блогерские, творческие, спортивные и бизнес-пространства на площади Пять Углов. Важно, что программа была не только развлекательной, но и полезной для нашей молодёжи, которая находится в активном поиске себя и хочет развиваться в Кольском Заполярье», – отметил Андрей Чибис.

Глава региона поблагодарил за организацию мероприятия региональный комитет молодёжной политики и АНО «Мурманконгресс», сообщило Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru