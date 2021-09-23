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Мурманская область. Арктика (16+)23.09.21 12:30

Порядка 60% социально значимых объектов Мурманской области признаны доступными для инвалидов

На повестку дня очередного заседания правительства Мурманской области, которое состоялось 22 сентября, были вынесены вопросы, имеющие большой общественный отклик, - социальная защита людей с ограниченными возможностями и реализация в регионе стратегии развития физической культуры и спорта РФ до 2030 года. Заседание провёл губернатор Андрей Чибис.

В своём вступительном слове глава региона подчеркнул высокую значимость обсуждаемых тем и привёл примеры успешного решения стоящих перед областью в этих сферах задач.

Так, по словам губернатора, Мурманская область признана лидером по информированию инвалидов в рамках федерального портала доступной среды «Жить вместе». В 2022 году в области появится собственный информационный ресурс, где инвалиды смогут узнать всё необходимое о доступной среде и мерах поддержки в Заполярье.

«Мы стали одним из участников федерального проекта по системному подходу к доступной среде, и наша программа «Доступный Север» получила очень высокую оценку экспертного сообщества. До 2025 года на реализацию программы мы направим 1,5 млрд рублей. Важно, чтобы эти ресурсы пошли в дело, и качество услуг, обслуживания, доступной среды действительно менялось. К сожалению, с советских времён этому уделялось мало внимания, сейчас мы постепенно, поэтапно делаем так, чтобы всё больше удобства было для людей с ограниченными возможностями», - отметил Андрей Чибис.

Также губернатор напомнил, что в текущем году в 2,5 раза – до 10 млн рублей – вырос размер областного гранта для социально ориентированных некоммерческих организаций. С прошлого года почти в два раза – с 60 до 100 тысяч рублей - увеличился грант для работодателей, организующих рабочие места для инвалидов. Доля приспособленного для людей с ограниченными возможностями общественного транспорта в регионе достигла 50%. Порядка 60% социально значимых объектов признаны доступной инфраструктурой – за последние два года этот показатель вырос почти на 15%.

«При этом мы прекрасно понимаем – это очень важные шаги, но они недостаточны. Прошу особого внимания муниципалитетов – много возникает вопросов, когда приходится «вручную» сопровождать установку пандусов в отдельных многоквартирных домах. Таких случаев у меня достаточное количество, они все на контроле, достаточно быстро реализуются, но, коллеги, я не должен за этим следить, это задача местных властей», - подчеркнул глава области.

В сфере развития физкультуры и спорта в числе безусловных успехов региона Андрей Чибис упомянул, прежде всего, активное строительство инфраструктуры. Среди запущенных в этом году объектов – бассейн в Коле, ФОК со скалодромом в Апатитах, комплекс горнолыжной школы в Кировске с подъёмником и освещённой трассой с системой искусственного оснежения, ледовая арена «Метеор» в Мурманске. Начато строительство ФОКов в Заозёрске и Кандалакше, на очереди – бассейн в Североморске. Завершается формирование полноценного спортивного кластера в Долине Уюта в Мурманске.

Очень позитивно, по словам губернатора, приняли северяне создание областной хоккейной «молодёжки» - команды «Арктика».

«Тем самым мы дали возможность нашим молодым спортсменам, ребятам, которые занимаются хоккеем в наших городах и посёлках, иметь чёткую цель – попасть в эту команду. Я очень надеюсь, что «Арктика» сыграется и будет побеждать», - отметил Андрей Чибис.

Как сообщает областное Министерство информационной политики, глава региона также сообщил, что ежегодно в Заполярье проводится более 2000 массовых спортивных мероприятий, каждое десятое из которых – регионального и всероссийского уровня. Только за прошлый год спортсмены из Мурманской области завоевали более 70 медалей на чемпионатах мира, Европы и первенствах России. Их победы становятся примером для подражания – в прошедшем году число жителей области, активно занимающихся спортом, выросло на 4000 человек.

Тем не менее, подчеркнул Андрей Чибис, работу необходимо продолжать. На сегодняшний день доля северян, ведущих спортивных образ жизни, составляет 44,2 %, тогда как задача, поставленная Президентом РФ, - довести её до 70%.

 

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