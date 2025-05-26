Порядка 60 студентов приехали в Мурманскую область в рамках образовательного проекта «Study-tour – 2025»

В Мурманскую область приехали порядка 60 студентов из Финансового университета при правительстве России в рамках образовательного проекта «Study-tour – 2025». Об этом сегодня во время оперативного совещания, сообщила заместитель губернатора Мурманской области - руководитель аппарата правительства Мурманской области Надежда Аксенова.

«Ребята уже начали знакомство с нашим регионом. Программа разноплановая и очень насыщенная: это обзорные экскурсии, посещение крупных предприятий, в числе которых порт «Лавна», «Кольская ВЭС», АО «Апатит» и другие. Также запланированы встречи с представителями администраций муниципалитетов и правительства Мурманской области. Будущим управленцам представят промышленный, инвестиционный и туристический потенциал нашего региона. Ребята узнают об уникальных проектах, запущенных по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Владимировича Чибиса, например, таких как «Курс на Север», «На Севере – малыш», — сказала Надежда Аксенова.

Заместитель губернатора отметила возрастающий интерес молодёжи к Арктике и Мурманской области, подчеркнув, что регион готов предложить широкие возможности и перспективы для жизни, карьеры и развития. Она выразила уверенность, что многие участники мероприятий захотят вернуться на Крайний Север и выбрать его для своего будущего. В завершение пожелала гостям продуктивной и увлекательной рабочей недели в регионе.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/