Порядка 6,7 млрд рублей предусмотрено в этом году на поддержку семей с детьми в Мурманской области

Порядка 6,7 млрд рублей из федерального и областного бюджетов предусмотрено в этом году на поддержку семей с детьми в Мурманской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис в ходе оперативного совещания.

«Это и выплаты в рамках программы «Зарплата мамы», и целостная система поддержки нуждающихся семей от периода беременности до достижения ребенком 17 лет, и 100-процентная компенсация расходов на оплату обучения детей из многодетных семей в учреждения среднего профессионального образования, и многое другое», – подчеркнул глава региона.

Андрей Чибис также отметил, что будет продолжена работа по разработке и внедрению новых мер поддержки для семей мобилизованных и участников СВО, отмечает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru