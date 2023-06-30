Порядка 7 тысяч северян посетили «Поезд Победы»

«Поезд Победы» завершил свою стоянку в Мурманской области. С 21 по 28 июня уникальный передвижной музей совершил остановки в Мурманске, Апатитах и Кандалакше. За это время пространство историко-художественной экспозиции посетило порядка 7 тысяч человек.

В Мурманскую область «Поезд Победы» прибыл уже в третий раз. В отличие от предыдущих лет, в этом июне в его маршрут помимо заполярной столицы добавились стоянки в Апатитах и Кандалакше.

Одними из первых посетителей состава стали воспитанники Центра гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!», а также семьи участников специальной военной операции.

Во все дни пребывания «Поезда Победы» в Кольском Заполярье на его борт поднимались организованные группы школьников, юнармейцы, ребята, которые занимаются в летних лагерях при школах, и участники организации «Дети войны».

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, «Поезд Победы» является первой в мире иммерсивной инсталляцией, размещенной в подвижном составе поезда. В 2023 году к нему был добавлен новый, девятый вагон с экспозицией, посвящённой преступлению японских милитаристов и Нюрнбергскому трибуналу.

Вчера ночью «Поезд Победы» вновь отправился в путь, чтобы сегодня совершить остановку в Кеми.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25217&page=4