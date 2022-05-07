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Мурманская область. Арктика (16+)07.05.22 15:00

Порядка 70 жителей Мурманской области подали заявки на участие в конкурсе «Мастера гостеприимства»

Подведены итоги заявочной кампании конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Из Мурманской области заявки на участие в новом сезоне проекта подали порядка 70 человек. Участники получат возможность заявить о себе на всю страну, а также стать частью кадрового потенциала туристской отрасли России.

«Мастера гостеприимства» – конкурс среди инициативных специалистов индустрии туризма и гостеприимства, направленный на создание условий для их развития, повышение стандартов сервиса, а также повышение престижа профессий в сфере туризма. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, оцениваются их авторские проекты в сфере гостеприимства.

На протяжении всех этапов конкурса участников будут поддерживать наставники – лидеры индустрии, именитые рестораторы, отельеры и управленцы в сфере гостеприимства, а также представители органов государственной власти.

«Поиск идей, вовлечение новых людей в развитие туризма – важная задача, которую успешно решает всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей», и мы рады, что большой интерес вызывают проекты в Арктической зоне России. Благодаря конкурсу, совместной работе над проектами, мы получаем коллективный интеллект, который работает над конкретной задачей, а также сплочение команды единомышленников, готовых к новым победам!», – отметил Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области.

В новом сезоне участникам конкурса «Мастера гостеприимства» предстоит пройти несколько этапов: дистанционное тестирование (май), очные мероприятия (июнь-июль) и гранд-финал конкурса (сентябрь) в разных городах России. Даты проведения очных этапов и регионы, где будут проходить мероприятия, организаторы озвучат в ближайшее время.

Мастера будут попробовать свои силы в 4 направлениях: «Менеджеры индустрии гостеприимства» для профессионалов отрасли туризма, «Стартапы и прорывные идеи в туризме» для талантливых специалистов с идеей туристических стартапов, «Развитие территорий» для перспективных кадров с предложениями по развитию туризма в регионах России, «Будущее туризма» для студентов с социально ориентированным проектом. Организаторы подготовили для участников интересные испытания и яркие задания, а в очных этапах, наравне с мастерами, смогут принять участие представители туристического сообщества региона и даже те, кто только присматривается к сфере гостеприимства. Нужно будет лишь оставить заявку.

Как сообщает региональный комитет по туризму, в  зависимости от направлений победители смогут получить гранты на образование или повышение квалификации своих сотрудников, поддержку в реализации бизнес-проектов от партнеров, предложения по трудоустройству, возможность стать участниками программы наставничества, бонусы и подарки от партнеров конкурса, студенты получат гранты до 1,5 млн рублей для реализации некоммерческих проектов и возможность пройти профильные стажировки. Важно, что Мастера получат возможность стать частью кадрового потенциала индустрии гостеприимства России.

 

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