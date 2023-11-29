Порядка 74 миллионов рублей, возвращённых в резервный фонд правительства Мурманской области, будут потрачены на объекты здравоохранения

Правительством Мурманской области подготовлено постановление о возвращении в резервный фонд порядка 114 млн рублей. Эти средства оказались неизрасходованными Министерством строительства Мурманской области. Часть из них будет потрачена на ремонтируемые и строящиеся объекты здравоохранения. Соответствующий документ опубликован на портале «Открытый регион».

Как уже сообщалось региональным Минстроем ранее, компания «ИнтерСтрой» не приняла окончательного решения о продаже квартир для расселения аварийного жилфонда. В результате 102 млн рублей, заложенные в бюджете на приобретение квартир у этого застройщика, оказались в этом году не востребованы и подлежат возврату в резервный фонд правительства Мурманской области.

Так, экономия в размере 3,99 млн рублей на субсидию городу Мурманску на обеспечение инфраструктурой земельных участков для многодетных семей образовалась из-за несвоевременного исполнения подрядчиком работ по подключению холодного водоснабжения. В результате ему был выставлен штраф на сумму 3,6 млн рублей, которые вернулись в областной бюджет. Ещё 333 тысячи рублей оказались невостребованы после перерасчёта сметы по обеспечению водоснабжением участков в Кандалакше.

Более 500 тысяч рублей возвращаются в резервный фонд из-за отказа от получения социальной выплаты на улучшение жилищных условий одной из молодых семей. Ещё порядка 10 млн рублей планировалось потратить на снос недостроенного дома в Ковдоре, но после проведения конкурентных процедур экономия составила порядка 5 млн рублей. Часть из них была направлена на снос двух сгоревших аварийных домов в Кандалакше, стоимость 3,5 млн рублей. Оставшиеся от первоначальной суммы 1,5 млн рублей соответственно возвращаются в резервный фонд правительства Мурманской области.

Расселение аварийного жилфонда происходит в том числе путём предоставления благоустроенных жилых помещений, приобретённых на вторичном рынке, выплаты жителям выкупной стоимости аварийного жилфонда, на что в бюджете также были запланированы средства. Порядка 5,7 млн рублей сложившейся экономии по итогам конкурентных процедур, а также по результатам отчётов об оценке за изымаемые жилые помещения, будут направлены в резервный фонд правительства Мурманской области.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, часть образовавшейся экономии, а именно 74,3 млн рублей будут использованы на подключение к коммунальным сетям и сетям энергоснабжения вновь строящихся и ремонтируемых объектов здравоохранения, а также покупку стерилизаторов.

Фото: https://minstroy.gov-murman.ru/news/news/506354/#&gid=1&pid=1