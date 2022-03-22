Порядка 8 млн рублей из регионального бюджета в этом году направят на гранты в сфере дополнительного образования

Победители конкурсных отборов 2022 года на предоставление грантов в сфере дополнительного образования получат в общей сумме порядка 8 млн рублей. Об этом сообщает региональное Министерство образования и науки.

В настоящее время прошли три из четырёх запланированных конкурсных отборов, которые позволят реализовать в Мурманской области самые интересные образовательные проекты в сфере дополнительного образования.

В этом году гранты реализуются по четырём направлениям: сопровождение индивидуальных проектов одаренных обучающихся, реализация инновационных проектов в сфере дополнительного образования, поддержка программ, реализуемых частными учреждениями и индивидуальными предпринимателями, реализация высшими образовательными организациями программ, направленных на подготовку обучающихся к муниципальному, региональному и заключительному этапам всероссийской олимпиады школьников.

Кроме того, в 2022 году получателям предоставлена дополнительная возможность расширить финансирование основных видов деятельности, сообщает Министерство образования и науки Мурманской области.