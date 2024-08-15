Порядка трёх часов, более 70 вопросов: губернатор Андрей Чибис провёл встречу с жителями города металлургов

В рамках рабочей поездки в Мончегорск губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл встречу с жителями города. Диалог продолжался порядка трёх часов. По итогам поездки зафиксировано более 70 вопросов.

Один из вопросов касался системы образования. Так, многодетная мама рассказала, что её сын планировал поступить в Мурманский индустриальный колледж на специальность «эксперт по эксплуатации газонефтепроводов и газонефтехранилища». Поступал на общих основаниях, но в связи с популярностью данного направления и с условием льготных категорий поступающих, в набор не попал. Мама юноши обратилась с просьбой увеличить количество бюджетных мест или сделать на этом курсе дополнительные места, пусть даже платные.

Глава региона отметил, что профессия действительно важная, особенно с учётом реализации программы по газификации Мурманской области и пообещал вопрос с увеличением количества мест по специальности проработать с профильными ведомствами.

Также жители просили способствовать обращению внимания на федеральном уровне на программу переселения из районов Крайнего Севера, в том числе на создание условий, способствующих более быстрому продвижению списка очерёдности.

«Этот вопрос действительно чувствительный. Право людей, которые многие годы отработали на Севере, внесли свой вклад в развитие Арктики, Мурманской области, должно быть реализовано. Я обещаю поднять эту тему», – сказал Андрей Чибис.

Одна из мончегорок поблагодарила губернатора за меры поддержки, которые оказываются в Мурманской области педагогам, в частности, за региональные выплаты молодым педагогам, которые впервые начали свою трудовую деятельность, за компенсационные выплаты на оплату коммунальных услуг и за возможное участие в региональных программах «Арктический учитель» и «Курс на Север».

Губернатор заверил, что данные программы будут только расширяться.

«В прошлом году к нам приехало порядка 200 человек, которые работают в учреждениях образования, а также в медицинских организациях. Поэтому будем продолжать эти программы. Но прежде всего, конечно, будем взращивать наши кадры, чтобы не нарастал дефицит», – сказал Андрей Чибис.

Отдельные слова благодарности от мончегорцев прозвучали за развитие городского спорта.

«После соглашения, которое правительство Мурманской области подписало с Норникелем, наш стадион с каждым годом преображается. Мы очень рады, что наш второй дом, как мы его называем, сейчас стал такой прекрасный. От коллектива нашего хоккейного клуба «Мончегорск», искренне благодарим вас, Андрей Владимирович, за большой вклад в развитие спорта в нашем городе», – сказал представитель спортивного сообщества города.

Губернатор Андрей Чибис заверил, что работа по развитию Мончегорска, в том числе в части спорта, обязательно будет продолжаться.

«Это касается и нашей работы в рамках плана «На Севре – жить», и по соглашению с Норникелем, и в рамках мастер-планов, над разработкой которых мы трудились вместе с вами минувший год. Недавно в ходе нашей встречи президент Владимир Путин одобрил представленные мастер-планы опорных городов Арктики в Мурманской области, в том числе и Мончегорской агломерации. А это значит, что впереди предстоит много работы по улучшению наших городов и посёлков», – сказал Андрей Чибис.

Также мончегорцы поблагодарили за обновление Мончегорского политехнического колледжа. Напомним, в этом году в учреждении сделан капитальный ремонт, по ФП «Профессионалитет» оборудовано восемь современных лабораторий и учебных полигонов, а по плану «На Севере – жить» и в рамках трёхстороннего соглашения о сотрудничестве между правительством Мурманской области и ПАО «ГМК «Норильский никель» сделано три учебных мастерских.

«Масштабные изменения – новое оборудование, совершенно новые учебные кабинеты, учебные тренажёры. Мончегорский политех большое внимание уделяет развитию современного инженерного образования», – подчеркнула педагог колледжа.

Юная мончегорка поблагодарила губернатора за создание в городе молодёжных пространств «СОПКИ» и «СОПКИ.СПОРТ», отметив, что там они с друзьями придумывают различные проекты, посвящённые досугу молодёжи, развитию городских пространств.

«Радует, что проект по созданию «СОПОК» не стоит на месте, а постоянно развивается, расширяется, привлекая всё больше молодых людей к социальной жизни», – сказала она.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, также на встрече звучали вопросы по ремонту дорог, обустройству пешеходных маршрутов, созданию современной детской горнолыжной базы, ремонту музыкальной школы. Все они взяты в работу администрацией города Мончегорска и профильными министерствами.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/