Порядок в городе – на постоянном контроле

Сегодня в управлении Октябрьского административного округа прошло очередное заседание оперативного штаба по контролю за работой управляющих компаний.

– Очень важно, что администрация города и управляющие компании напрямую взаимодействовать и своевременно решать проблемы, – отметил заместитель главы администрации города Мурманска – заместитель начальника управления Октябрьского административного округа Александр Боянжу. – Жилищникам указываются конкретные адреса и определяются сроки для наведения порядка, в противном случае руководителей УК ожидают серьезные штрафы.

Напомним, заседания штабов проходят дважды в неделю во всех округах заполярной столицы. Помимо начальников управляющих организаций во встречах принимают участие представители Прокуратуры, депутаты Совета депутатов города Мурманска и специалисты административных округов.