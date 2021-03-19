Порядок выплаты денежного вознаграждения классным руководителям Мурманской области уточнён в региональном законе

Проект закона Мурманской области, определяющий порядок выплаты региональной части ежемесячного денежного вознаграждения учителям за классное руководство, принят депутатами областной Думы. Изменения, касающиеся этого вопроса, внесены в закон «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных организаций».

Напомним, по поручению губернатора Андрея Чибиса с января 2020 года за счет средств областного бюджета производятся выплаты за классное руководство в размере 8000 рублей при наполняемости класса 25 человек. В региональном законе закреплена сумма выплаты, которая составляет 3478,26 рубля, а начисленная сумма с учетом льгот Крайнего Севера – 8000 рублей. Всего в нынешнем учебном году в Мурманской области работает 3534 классных руководителя.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, кроме того, с 1 сентября 2020 года педагогическим работникам, осуществляющим функции классного руководителя, за счет средств федерального бюджета производятся ежемесячные выплаты в виде денежного вознаграждения в размере 5000 рублей. С учетом районных коэффициентов и процентных надбавок начисленная сумма на одного классного руководителя в одном классе составляет 11500 рублей (5000 руб. х 2,3 – льготы Крайнего Севера).