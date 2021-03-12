Нужда заставила!ПОС - обращения россиян соберут на одной платформе
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Мурманская область. Арктика (16+)12.03.21 13:30

ПОС - обращения россиян соберут на одной платформе

Все обращения граждан в России будут собраны на одной платформе: для этого до конца текущего 2021 года будет создана платформа обратной связи (ПОС). Она заработает для обращений граждан во всех регионах России.

Как рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с руководителями цифровой трансформации, на этой платформе россияне смогут оставлять обращения к органам власти, отслеживать их статус и оценивать качество полученных ответов.

Как пишет «Российская газета», По словам вице-премьера, получение оперативной, качественной обратной связи от населения является одним из приоритетов работы. «Функционал ПОС позволяет решить эту задачу. И руководители цифровой трансформации должны осуществлять клиентский сервис работы платформы, в том числе отслеживая качество отработки обращений граждан, формируя матрицу системных проблем для дальнейшего принятия органами власти своевременных и грамотных управленческих решений», — отметил он.

Платформа создана по поручению Президента РФ Владимира Путина в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».

В пилотном режиме платформа начала работать в 2019 году:  её тестировании приняли участие Минцифры и 9 субъектов РФ. В ПОС создано 16,5 тысячи личных кабинетов органов власти, получено более 340 тысяч сообщений, проведено 400 голосований и 1,5 тысячи опросов граждан, обсуждено 470 проектов нормативных актов.

В 2020 году на портале госуслуг появились сервисы для обратной связи по COVID-19 и сервис Минпросвещения для обратной связи от родителей учащихся младших классов по организации горячего питания в школах.

До конца этого года платформа будет внедрена во всех субъектах РФ. Её работа распространится на все ветви власти: региональные, муниципальные, ряд федеральных органов власти.

 

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