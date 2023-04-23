Посадка картофеля — в планах 42% владельцев участков, это в 1,5 раза меньше, чем в прошлом году

Прошлогодний ажиотаж вокруг посадки картофеля стих. Дачных картофельных плантаций будет в 1,5 раза меньше, чем в 2022 году. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 россиян, имеющих земельный участок.

Посадку картофеля уже произвели или планируют 42% россиян: 4 из 10 сажали корнеплод и в прошлом году, 2% — нет. Не хотят заморачиваться с посевной 47% опрошенных: «Картошка и так дешево стоит».

Женщины противятся посадке картошки чаще мужчин (50 и 45% соответственно). Ещё чаще об отказе от картофельных плантаций заявляли россияне старше 45 лет (51%): «Даже земельный налог картошкой окупить невозможно!».

Время проведения опроса: 17—19 апреля 2023 года.